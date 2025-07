Nick Brauns/jW

Andrang herrschte am Sonnabend bei der Fiesta de Solidaridad von Cuba Sí in Berlin-Lichtenberg. So wie sich Fidel Castro und Genossen vom gescheiterten Angriff auf die Moncada-Kaserne vor 72 Jahren nicht entmutigen ließen, so lasse sich das »Rebellenvolk« auch heute nicht durch die US-Blockade in die Knie zwingen, versprach Kubas Vizebotschafter Miguel Torres Tesoro. Klinikchefin Taymí Martínez Naranjo aus Matanzas berichtete über die abermals verschlechterte Versorgungssituation. »Eure Solidarität gibt uns Hoffnung«, erklärte die Ärztin gegenüber jW. (jW)