Der Jazzmusiker Chuck Mangione ist tot. Der US-Musiker, der vor allem das Flügelhorn spielte und mit dem Song »Feels So Good« berühmt wurde, sei im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Rochester im Norden des US-Bundesstaats New York gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. (dpa/jW)