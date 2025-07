Zürich. Bundestrainer Christian Wück fordert nach dem EM-Aus eine bessere Nachwuchsarbeit mit Fußballerinnen in Deutschland. »Wir müssen schauen, dass wir diese Talentförderung auf das nächste Level heben«, sagte der 52 Jahre alte Exprofi nach dem 0:1 im Halbfinale gegen Spanien. Es brauche »viel mehr« Spielerinnen wie die aufstrebenden EM-Außenverteidigerinnen Franziska Kett (20) und Carlotta Wamser (21), um international Erfolg zu haben. Während es für männliche Fußballtalente seit fast 25 Jahren in Deutschland Nachwuchsleistungszentren gibt (derzeit 58), wurden im weiblichen Bereich in diesem Jahr erstmals drei Leistungs- sowie drei Talentförderzentren vom DFB zertifiziert. (dpa/jW)