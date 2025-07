Berlin/Genf. So eine hätten auch die Italienerinnen gut gebrauchen können: Eine, die in der 90. plus, also um fünf vor zwölf, den Platz betritt, ordentlich Alarm macht, die Seitenlinie entlangschießt und das Ding reinprügelt. Einfache Lösungen, eine weibliche David Odonkor. Im jW-Team für die Fußball-EM haben wir sie: Greta Thunberg. Die fordert »Free (-kick for) Palestine!«, zeigt Israel die rote Karte und nimmt als unsere Nummer 14 auf der Bank Platz. Ihr großer Moment in den K.-o.-Spielen wird kommen. Wer die strikt emanzipative jW unterstützen möchte, kann jetzt das Aktionspaket zum Turnier ordern: Es enthält drei Plakate, Sticker all unserer Kickerinnen und Kicker sowie zehn Abokarten. E-Mail an aktionsbuero@jungewelt.de oder über 030 / 53 63 55-10. (jW)