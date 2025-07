ZUMA Press/IMAGO So was macht man nur auf Red Bull: Felix Baumgartner springt aus der Stratosphäre (14.10.2012)

Felix Baumgartner ist tot. Nun ist das nicht wirklich eine Nachricht. Zum einen, weil sie schon eine Woche alt ist – Baumgartner verunglückte am 17. Juli. Zum anderen, weil Felix Baumgartner wie alle »Extremsportler« stets so etwas war wie eine fliegende Katze Schrödingers: Er war immer so lebendig wie tot.

Dass sein Hirn nicht so leistungsfähig war wie sein Körper, lassen wir mal beiseite. Es reicht, FPÖ-Nähe, Diktatursympathie, gelebten Sexismus und allgemeine Durchgeknalltheit konstatiert haben zu müssen. Geschichten dazu gibt es leider zahlreiche. Doch irgendwie nimmt es nicht wunder, dass ein Extremsportler zu extremen Ansichten neigt, der Größenwahn ist schließlich Programm.

Interessant ist auch nicht, dass er nicht an einem Herzinfarkt im Hotel, einer Überdosis Barbiturate oder Lungenkrebs gestorben ist. Baumgartner war ein Extremsportler: Egal, von was für einem Gebäude und aus welcher Höhe er sprang – es ging stets darum, die Kiste noch einmal auf der Seite des Lebens landen zu lassen. Solange, bis sie doch einmal auf die andere Seite knallt.

Das vielleicht Interessanteste an seinem Tod ist, dass er jetzt bei einem vergleichsweise profanen Turn verunglückt ist. Paragliden irgendwo an der Adria, und dann verheddert sich eine mitgeführte Kamera im Schirm. Death by Selfie Media – körperlich sauber, aber mit hartem Aufprall. Es gab noch eine weitere Geschädigte. Eine Frau bekam Trümmerteile ab, konnte aber recht schnell wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Dabei ist der Österreicher Baumgartner nicht in den heimischen Alpen verunglückt. Denn das ist eines von Murphys Gesetzen: In den österreichischen Alpen sterben nur Deutsche, und das ungefähr einmal in der Woche. Österreichische Alpinisten sterben an der Adria. Das ist sozusagen die Lex Baumgartner.

Und: Die einzige nicht körpereigene Droge, die er konsumiert hat, war logischerweise Red Bull. Das trinkt man in Österreich tatsächlich literweise. Kein Scherz. In Deutschland ist das ja eher ein Randphänomen – wie Extremsport.

Wie aber hieß noch einmal der letzte Extremsportler, den es vor ihm erwischt hat? Müssten wir nachschauen. Baumgartner war jedenfalls nicht der erste seiner Art und wird auch nicht der letzte sein. Insofern: Waidmanns Heil, Felix.