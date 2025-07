Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (49) kritisiert die Filmindustrie als »extrem verschwenderisch«. Als Beispiel nennt er Filmsets, die nicht recycelt würden. Mangelnde Nachhaltigkeit sieht er auch in den Bereichen Transport, Verpflegung und Beherbergung, wie er im Podcast »Ruthie’s Table 4« weiter sagte. Auch erwähnte er »die Menge an Watt, die man braucht, um Tageslicht und gleichmäßiges Licht in einer Studioumgebung zu erzeugen«. Mit seiner eigenen Produktionsfirma versuche er, die »grüne Initiative« an seinen Filmsets voranzutreiben und beispielsweise auf Plastikflaschen zu verzichten, sagte Cumberbatch. (dpa/jW)