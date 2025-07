Udo Jürgens wird mit einer Dauerausstellung in seiner österreichischen Heimatstadt Klagenfurt geehrt. Die Idee zu der umfangreichen Schau im Landesmuseum Kärnten präsentierten nun unter anderem seine Kinder John und Jenny Jürgens. Die genaue Konzeption werde in den kommenden Jahren erfolgen, die Ausstellung solle spätestens im Frühsommer 2027 eröffnet werden, hieß es. »Papa kommt nach Hause«, sagte John Jürgens. Udo Jürgens wurde in Klagenfurt geboren, studierte am dortigen Konservatorium Klavier und Komposition und hatte erste Auftritte mit seiner Band in der Stadt. Der mit mehr als 1.000 Liedern und mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern höchst erfolgreiche und produktive Sänger starb 2014 im Alter von 80 Jahren in der Schweiz. (dpa/jW)