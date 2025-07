Inga Kjer/photothek/imago Zahlreiche Bedürftige finden kaum mehr Halt im hiesigen Gesundheitssystem

Es bleibt dabei: Wenn nichts dazwischenkommt, werden wir alle mal alt – und pflegebedürftig. Nur, die Aussichten für den Lebensabend sind düster. Jedenfalls für die meisten von uns. Warum? Weil »die Pflegebedürftigkeit das größte Armutsrisiko im Alter ist«, sagte die pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Evelyn Schötz, am Mittwoch jW.

Ein Risiko, das weiter steigen dürfte. Ein Indiz: Erstmals hat die monatliche Eigenbeteiligung in der stationären Pflege die Marke von 3.000 Euro durchbrochen. Das ist das Ergebnis einer Datenauswertung mit Stichtag 1. Juli 2025, das der Verband der Ersatzkassen (Vdek) bereits am Dienstag vorlegte. Demnach ist die Eigenbeteiligung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen im ersten Aufenthaltsjahr im Bundesdurchschnitt von 2.871 Euro auf 3.108 Euro im Monat gestiegen..

Aber es gibt regionale Unterschiede: Im Ländervergleich am teuersten war die Heimpflege im ersten Jahr in Bremen mit durchschnittlich 3.449 Euro im Monat, berichtete der NDR am Mittwoch. Bundesweit am niedrigsten in Sachsen-Anhalt mit 2.595 Euro. Eine Gegenüberstellung, die in die Irre führt. Denn im Osten sind Renten vergleichsweise mickrig. Ferner fehlen oft Alterseinkünfte aus Vermögen oder Betriebsrenten.

Davon unabhängig: Offen ist, wie die soziale Pflegeversicherung (SPV) künftig finanziert werden kann. Darum soll es in der jüngst eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe »Pflegereform« unter Leitung von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gehen. Die SPV ist bislang nur eine Teilkaskoversicherung. Das soll laut Ressortchefin auch so bleiben, neue Leistungen schloss sie aus. Etwa mit Verweis auf eine Prognose des Bundesrechnungshofs. Die Finanzkontrolleure erwarten bis 2029 ein Defizit in den SPV-Kassen von zwölf Milliarden Euro. Thorsten Frei sekundierte seiner Parteikollegin Warken. Der Staat könne nicht für alles aufkommen, meinte der Kanzleramtsminister am Dienstag via Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mehr noch, es sei nach wie vor notwendig, »auch privat für den Pflegefall vorzusorgen«.

Ein schlechter Scherz, findet Linke-Politikerin Schötz. Zumal die aktuellen Pflegeeigenanteile hiesige Durchschnittsrenten überstiegen. »Bei weitem«. Nur, was statt dessen? »Eine solidarisch finanzierte Pflegevollversicherung«. Mit einer Versicherung, in die alle steuerpflichtigen Einkommen und Privatversicherte einzahlten, »könnten pflegebedingte Heimkosten vollständig übernommen und Eigenanteile auf unter 1.000 Euro pro Monat gesenkt werden – ohne zusätzliche Steuermittel«, betonte Schötz.

Joachim Rock unterstützt das. Denn die steigenden SPV-Ausgaben zeigten, »dass die Vermarktlichung der Pflege und die Entsolidarisierung ihrer Finanzierung Fehler waren«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes am Mittwoch gegenüber jW. Und auch die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschlands, Michaela Engelmeier, positioniert sich auf Anfrage dieser Zeitung: Mittels Vollversicherung müsse das Pflegerisiko komplett abgesichert und müssten alle notwendigen Kosten übernommen werden. Bis dahin seien »die Eigenanteile spürbar zu deckeln«.

Einfach wird das nicht. Denn Pflegeheime gehörten längst zum Geschäftsmodell internationaler Kapitalfonds, weiß Schötz. Die Folge: Kaputtsparen bei Personal, bei Ausstattung – alles für die Rendite. Bleibt es dabei, bleibt die (Todes-)Falle für die meisten von uns: alt, pflegebedürftig, arm.