IMAGO/Andy Bünning FC Hansa Rostocks David Hummel (hinten) erzielt das 1:1 gegen den Aston Villa Football Club (Rostock, 19.7.2025)

Im November 1965 wurde entschieden, elf seit Mitte der 1950er Jahre in die großen DDR-Sportklubs integrierte Sektionen als eigenständige Fußballklubs auszugliedern, um Erfolge im Europacup zu fördern. Den Anfang vollzog am 22. Dezember 1965 der aus dem SC Aufbau herausgelöste 1. FC Magdeburg. Bis auf den FC Carl Zeiss Jena waren alle Leistungszentren in Bezirksstädten angesiedelt. In Berlin wurden mit dem BFC Dynamo, dem 1. FC Union und dem aus dem Armeesportklub (ASK) Vorwärts hervorgegangenen FC Vorwärts am 15., 18. und 20. Januar 1966 gleich drei Klubs gegründet. Doch im Rahmen des Umzugs des ASK nach Frankfurt (Oder) 1971 wurde auch der FC Vorwärts in die Grenzstadt delegiert. Eine Sonderrolle spielte die SG Dynamo Dresden, welche schon am 12. April 1953 – nach der Konstitution der Sportvereinigung (SV) Dynamo – aus der SG Polizei bzw. SV Deutsche Volkspolizei entstanden war und ebenfalls Fußballklubstatus besaß. Die Geburtsstunde des FC Hansa Rostock schlug am 28. Dezember 1965 mit der Ausgründung aus dem SC Empor, und Hansa hat sich entschlossen, sein 60jähriges Jubiläum über das gesamte Jahr hinweg zu zelebrieren. Dass man an der Ostseeküste zu feiern versteht, wurde im vergangenen Sommer eindrucksvoll bewiesen, als Lazio Rom anlässlich des 70. Geburtstages des Ostseestadions gastierte.

Vergangenen Sonnabend machte der Aston Villa Football Club – 1982 Europapokalsieger der Landesmeister – seine Aufwartung. Vor 20.000 Zuschauern, darunter circa 250 Gästefans, entwickelte sich bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ein unterhaltsames Match. Die Hochkaräter aus Birmingham drängten die Kogge sofort mit ansehnlichen Passstaffetten in die eigene Hälfte. Nach 20 Minuten kamen The Villans zu ihrer ersten Großchance, als ein Schuss von Tyrone Mings an den Pfosten krachte und danach mit Geschick von der Torlinie bugsiert wurde. Obwohl Villa ein regelrechtes Powerplay aufzog, hielt die Rostocker Verteidigung stand. Bei ihren raren Kontern waren die Hanseaten kreuzgefährlich und konnten sogar ein Chancenplus verbuchen. Die Neuzugänge Andreas Voglsammer (28.) und Leon Reichardt (36.) fanden bei ihren kräftigen Schüssen jeweils ihren Meister im niederländischen Villa-Tormann Marco Bizot. Ein Kopfball von Lukas Wallner verfehlte das Gehäuse nur um Haaresbreite (43.). Als sich ein 0:0 zur Pause abzeichnete, schlugen die Engländer zu: Jacob Ramsey schlenzte aus 18 Metern präzise ins rechte untere Eck (45.). Das atmete Klasse.

Wer nun geglaubt hatte, dass sich das Geschehen in Halbzeit zwei wie vor Jahresfrist beim 0:3 gegen Lazio entwickeln würde, sollte ein blau-weiß-rotes Wunder erleben. Villa beherrschte nach Wiederanpfiff zunächst die Szenerie, ohne aber die engagiert kämpfende Kogge ins Wanken zu bringen. Nach einer Stunde wechselte Hansa-Trainer Daniel Brinkmann sechs Akteure ein, wobei sich David Hummel als Glücksgriff erwies. Der 18jährige Theodore James Carroll vertändelte im eigenen Strafraum den Ball, und Hummel nutzte diese Fahrlässigkeit zum Ausgleich (67.). Gästecoach Unai Emery hatte bei seinen Einwechslungen jungen Talenten Bewährungsproben verschafft, was dem Villa-Spielfluss eher abträglich war. Hansa hingegen drehte in der Schlussviertelstunde voll auf. Der ebenfalls eingewechselte Neuzugang Maximilian Krauß vom FC Energie Cottbus zog nach einem Solo aus 17 Metern ab und traf herrlich ins linke obere Eck zum 2:1 (85.). Die Ostseestädter wollten den Sieg nun unbedingt, und wiederum Hummel machte ihn mit seinem Kopfballtreffer in der Nachspielzeit perfekt (90 plus 1). Der Abpfiff ging im ekstatischen Jubel der Hansa-Anhänger unter. Für Rostock geht es in der kommenden Drittligasaison darum, den Auftrieb im Aufstiegskampf zu nutzen, während Villa sich nach Platz sechs in der vergangenen Premier-League-Saison auch in der Europa League Chancen ausrechnet.