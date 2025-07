Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa

Nach tagelangen Hetzjagden von Anhängern ultrarechter Gruppen auf Migranten in der Kleinstadt Torre-Pacheco sind in der Hauptstadt der Region Murcia im Südosten Spaniens am Montag abend Tausende gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Hass wachse dort, wo prekäre Lebensverhältnisse und Ausbeutung an der Tagesordnung seien, betonte Lara Hernández, Koordinatorin der linken Regierungspartei Sumar. »Deshalb reicht es nicht aus, Rassismus zu verurteilen. Es müssen Rechte, Wohnraum und menschenwürdige Lebensbedingungen für alle gewährleistet werden.« (jW)