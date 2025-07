A Coruña. Springreiter Richard Vogel hat bei der Europameisterschaft in Spanien Einzelgold gewonnen. Der 28 Jahre alte Profi aus Pfungstadt setzte sich in A Coruña im Sattel seines Pferdes United Touch durch und sorgte für den 16. deutschen Einzeltitel bei einer EM. Vogel hatte am Freitag bereits mit dem deutschen Team Bronze gewonnen – ebenso wie Sophie Hinners. Vogels 27 Jahre alte Freundin sorgte für das zweitbeste Ergebnis und kam mit My Prins im Einzel auf Platz sechs. Zweiter wurde der Brite Scott Brash mit Hello Folie vor dem Belgier Gilles Thomas auf Ermitage Kalone. (dpa/jW)