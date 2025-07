Stringer/REUTERS

In Bangladesch sind beim Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände der Feuerwehr zufolge mindestens 19 Menschen gestorben. Mehr als 50 Menschen, darunter Kinder und Erwachsene, seien mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Arzt des Instituts für Plastische Chirurgie am Montag vor der Presse. Die Maschine stürzte auf den Campus einer Schule und Hochschule. Auf Videos waren ein großes Feuer, Menschenmengen und eine dicke Rauchwolke in der Nähe einer Rasenfläche zu sehen. (Reuters/jW)