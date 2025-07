Jens Kalaene/dpa Theaterregisseur und Intendant Claus Peymann im Renaissance Theater in Berlin (25.5.2022)

Berlin. Der bekannte Theaterregisseur und Intendant Claus Peymann ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gestorben. Wie die Zeitung am Abend unter Berufung auf das familiäre Umfeld des Künstlers berichtete, starb er nach längerer, schwerer Krankheit am Mittwoch in Berlin. Er wurde 88 Jahre alt, erst kürzlich hatte er seinen Geburtstag gefeiert.

Der 1937 in Bremen geborene Peymann arbeitete an verschiedenen Theatern und leitete zwischen 1986 und 1999 das Wiener Burgtheater. Danach ging er in die Bundeshauptstadt und war von 1999 bis 2017 Intendant des Berliner Ensembles (siehe jW vom 2.9.2017). Seine letzte Inszenierung war 2023 Samuel Becketts »Warten auf Godot« im Theater in der Josefstadt Wien. (AFP/jW)