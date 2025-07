Russian Foreign Ministry Press Service via AP/dpa Erst im November hatten die beiden Chefdiplomaten sich in Moskau getroffen (1.11.2014)

Pjöngjang. Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist laut Medienberichten zu einem Besuch in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) eingetroffen. »Das Flugzeug des Ministers ist am Flughafen in Wonsan gelandet«, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag. Lawrow sollte dort nach Angaben der Nachrichtenagentur die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui treffen. Lawrow soll laut russischen und nordkoreanischen Staatsmedien bis Sonntag in Nordkorea zu Besuch sein.

Pjöngjang ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus im Ukraine-Krieg. Die DVRK hat in der Vergangenheit Tausende Soldaten in die an die Ukraine grenzende russische Region Kursk geschickt und Granaten und Raketen an die russische Armee geliefert. Im April bestätigte Nordkorea die Entsendung von Soldaten nach Russland.

Im vergangenen Jahr hatten Russland und die DVRK ein Abkommen über eine »umfassende strategische Partnerschaft« geschlossen, das auch eine Klausel zur gegenseitigen Verteidigung enthält. (AFP/jW)