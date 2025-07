Hussein Malla/AP/dpa Israelische Drohne über Tyros: Die Flugkörper verbreiten eine permanenten Atmosphäre der Überwachung und Bedrohung (21.11.2024)

Beirut. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftschlag im Libanon ist am Freitag ein Mensch getötet worden. Der Angriff habe einem Auto nahe der Stadt Nabatija gegolten, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Beirut. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Später soll auch ein Motorradfahrer südöstlich der Hafenstadt Tyros angegriffen worden sein. Er wurde der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch dieser Angriff wurde zunächst nicht von israelischer Seite bestätigt.

Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge soll es sich bei Angegriffenen um Anhänger der Schiitenmiliz Hisbollah gehandelt haben. Israel und die Hisbollah hatten sich Ende November nach mehr als einjährigem gegenseitigen Beschuss auf eine Waffenruhe geeinigt, die allerdings regelmäßig von Israel mit der Behauptung gebrochen wird, dass sich die andere Seite nicht an ihn halte. Insbesondere geht es um den vereinbarten Abzug von Hisbollah-Kämpfern hinter den Fluss Litani. Die Hisbollah ist allerdings als politische Bewegung tief in der Bevölkerung Südlibanons verankert. (dpa/jW)