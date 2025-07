Berlin. Mit dem Viertelfinalsieg gegen Frankreich nach Elfmeterschießen haben die deutschen Fußballerinnen einen neuen Bestwert bei den Einschaltquoten erreicht. Erstmals bei der laufenden Europameisterschaft in der Schweiz wurde die Zehn-Millionen-Marke überschritten. Am Samstag abend schauten im Durchschnitt 10,695 Millionen Menschen die Liveübertragung in ZDF, was nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 52,2 Prozent entsprach. (dpa/jW)