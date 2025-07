Hintergrund: Durchhaltewillen

Am 26. Juli feiert Kuba seinen Nationalfeiertag, den »Día de la Rebeldía Nacional«. Zentraler Veranstaltungsort der diesjährigen Feiern ist der Platz der Revolution Máximo Gómez in Ciego de Ávila. In den frühen Morgenstunden werden dort rund 10.000 Menschen erwartet, um an den Angriff auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba und auf die Kaserne Carlos Manuel de Céspedes in Bayamo am 26. Juli 1953 zu erinnern.

Obwohl die von Fidel Castro angeführte Aktion damals militärisch scheiterte, gilt sie als Startsignal der kubanischen Revolution, die am 1. Januar 1959 mit dem Sturz des von den USA abhängigen Batista-Regimes ihren Sieg errang. Seitdem wird der 26. Juli in Kuba jährlich als »Tag der Nationalen Erhebung« mit einem zentralen Festakt sowie Veranstaltungen und Feiern im ganzen Land begangen, heute auch als Zeichen des Durchhaltewillens in schwierigen Zeiten.

In seiner Rede zum Abschluss der aktuellen Sitzungsperiode des Parlaments warnte Präsident Miguel Díaz-Canel am Freitag davor, dass die USA weiterhin versuchen, den kubanischen revolutionären Prozess und das, wofür er steht, zu zerstören. Doch »Kapitulation war nie eine Option«, erklärte er. Trotz Blockade, Wirtschaftskrise und imperialistischem Druck verteidige das kubanische Volk unbeirrt seine Revolution. »Kuba will nie wieder Sklave sein«, so der Staatschef.

Auch außerhalb Kubas wird der 26. Juli als Tag des Widerstands gefeiert. In Berlin laden »Cuba Sí« und andere Solidaritätsorganisationen am kommenden Sonnabend von 14 bis 22 Uhr in die Parkaue in Lichtenberg ein. Zahlreiche Informationsstände, ein Kulturprogramm und politische Diskussionen stehen dort im Zeichen der Solidarität mit dem Volk Kubas. Auch in anderen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz finden Feiern und Veranstaltungen zum »Día de la Rebeldía Nacional« statt. (vh)