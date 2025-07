Christoph Oertel

»Gesundes schmeckt« hat Christoph Oertel dieses Foto genannt. Das war sein Beitrag zum Thema »Widerstand hat viele Gesichter« des jW-Fotowettbewerbs von 2021. An dieser Arbeit sind gleich mehrere Aspekte interessant. Da ist zum einen die technische Seite. Im Schwarzweißdruck nicht sichtbar, hat Christoph Oertel nur den Bildvordergrund farbig belassen. Das lenkt den Blick geradezu magisch auf die Hände des jungen Mannes, der so herzhaft in die Melone beißt. Das ist freilich nichts gegen die Wirkung der weit aufgerissenen Augen. Die Farben der Frucht haben als Symbol für die palästinensische Bewegung in jüngster Zeit eine zusätzliche Bedeutung bekommen, von der der Fotograf damals wohl nichts ahnen konnte. Essen ist eben auf vielen Ebenen politisch. Das geht weit über den allseits bekannten Spruch »Du bist, was du isst« hinaus. Es sind genau solche doppelt oder mehrfach zu lesenden Fotos, die wir uns für unser Thema »Eat the rich – Essen ist politisch« für den diesjährigen Fotowettbewerb von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen. (mis)