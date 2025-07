Pikant, pikant. Eine »Kiss-Cam« hat ein Paar auf einem Konzert der Pupsipopband Coldplay in den USA offenbar in eine missliche Lage gebracht. Auf einem selbstverständlich viral gegangenen Video ist zu sehen, wie ein grauhaariger Mann und eine blonde Frau in inniger Umarmung dem Konzert lauschen. Als das Paar sich selbst auf der Leinwand erkennt, schlägt die Frau die Hände vors Gesicht und wendet sich ab, der Mann geht in die Hocke und versteckt sich. »Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach sehr schüchtern«, kommentiert Frontmann Chris Martin. Das Publikum jubelt. User identifizierten den Mann als CEO eines US-Tech-Unternehmens. Er sei verheiratet und habe zwei Kinder. Die Frau aus dem Video sei aber nicht seine Ehefrau, sondern seine – ebenfalls vergebene – Personalchefin. Verifizieren ließ sich dies zunächst nicht. Weder Band noch Unternehmen haben sich bislang zu dem Vorfall geäußert. Im Netz gab es wie immer einfühlsame Kommentare. Ein an den Personalchef gerichteter lautete: »Na, musst du wieder länger arbeiten?« (dpa/jW)