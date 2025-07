Martin Cruz Smith, Autor des Bestsellers »Gorki Park« und Dutzender weiterer Werke, ist tot. Der US-Amerikaner sei friedlich und umgeben von seinen Liebsten am 11. Juli verstorben, hieß es in einem Statement seines Verlages Simon & Schuster. Smith wurde 82 Jahre alt. Er habe sich um fast jedes Genre verdient gemacht, würdigte der Verlag den Schriftsteller: in den Genres Western, Horror, historische Fiktion, aber vor allem als Krimiautor mit der Romanreihe um Ermittler Arkadi Renko, die mit »Gorki Park« begann. Der Roman um KGB-Agenten und blutige Morde hinter dem Eisernen Vorhang brachte Smith Anfang der 1980er Jahre Weltruhm ein. Der Stoff wurde mit William Hurt in der Hauptrolle verfilmt. Laut Verlag lebte Smith drei Jahrzehnte lang mit einer Parkinsonerkrankung. Vor die Herausforderungen des sich unheilbar verschlechternden Gesundheitszustandes stellte er auch seinen Serienprotagonisten in den jüngeren Fortsetzungen. Mit »Hotel Ukraine« war erst vor wenigen Tagen, am 8. Juli, Renkos jüngstes Abenteuer erschienen. 1942 in Pennsylvania in eine Musikerfamilie hineingeboren, begann Smith früh mit dem Schreiben, erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeit, unter anderem den britischen Krimipreis »Gold Dagger«. (dpa/jW)