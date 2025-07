Gonzalo Fuentes/REUTERS

Frankreich und Großbritannien wollen die Flucht über den Ärmelkanal »eindämmen«, verkündeten jüngst der französische Präsident Emmanuel Macron und der englische Premierminister Keir Starmer in London. Besonders die Migration von Calais nach Dover, wie etwa am Freitag (Foto). Der Deal der beiden Staatschefs ist eine Art »Tauschsystem«: Geflüchtete, die in Schlauchbooten in England ankommen, werden festgenommen und zurück nach Frankreich verschleppt. Im Austausch wird für jede nach Frankreich gebrachte Person eine andere auf die Insel gebracht. (jW)