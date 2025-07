Singapur. Florian Wellbrock hat bei den Schwimmweltmeisterschaften in Singapur die Goldmedaille im Freiwasser gewonnen. Nach Diskussionen über die Wasserqualität in Südostasien setzte sich der 27jährige über zehn Kilometer vor Gregorio Paltrinieri aus Italien durch. Für Wellbrock war es der sechste WM-Titel im Freiwasser. Teamkollege Oliver Klemet (23) wurde Vierter. Die deutschen Schwimmerinnen Jeannette Spiwoks und Lea Boy schafften es im Anschluss in dem mehrmals verschobenen Rennen über zehn Kilometer nicht in die Spitzenränge. Der Weltverband World Aquatics hatte nur wenige Stunden zuvor entschieden, dass die Wasserqualität – anders als tags zuvor – die Wettkämpfe zulässt. Wellbrock kritisierte dieses kurzfristige Vorgehen. (dpa/jW)