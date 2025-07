Hendrik Pachinger Gut gefüllte Regale: Blick in die Azad-Şergeş-Bibliothek in Nürnberg

Die Tötung von drei Internationalisten der kurdischen Kampfeinheiten in der nordirakischen Region Xakurke durch die türkische Luftwaffe hat sich am Dienstag zum dritten Mal gejährt. Einer von ihnen, Kampfname Azad Şergeş, kam aus dem oberbayrischen Ingolstadt. Weshalb haben Sie mit anderen Gruppen ein Gedenken im fränkischen Nürnberg veranstaltet?

Wir als Gruppe Yuna beziehen uns ideologisch auf die kurdische Freiheitsbewegung und fühlen uns deshalb im besonderen Maße verbunden mit allen, die diesen Kampf in der Region Kurdistan führen. Thomas, wie Azad Şergeş mit bürgerlichem Namen hieß, war auch schon in Deutschland politisch aktiv. Er hat dort verschiedene Organisationen sowie Menschen kennengelernt und beeindruckt, mit denen wir gemeinsam dieses Gedenken gestaltet haben. Damit wollen wir seinen Kampf würdigen und auch weiterführen.

Die Veranstaltung war trotz hoher Temperaturen und einer parallel stattfindenden antiislamischen Kundgebung gut besucht. Generell ist ein gesteigertes Interesse junger Linker an deren Geschichte und den Gefallenen zu beobachten. Woher kommt das?

Wegen der aktuellen politischen Zuspitzung suchen immer mehr junge Leute nach gesellschaftlichen Alternativen. Aus Ermangelung einer klaren revolutionären Perspektive in Deutschland wenden viele ihren Blick auf die weltweiten Kämpfe und suchen nach Strategien, um nicht nur dem Faschismus zu trotzen, sondern auch eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen.

Viele Anwesende waren stark von den Beiträgen der Kampfgefährten und Angehörigen des Ingolstädter Kämpfers bewegt. Zum Abschluss wurde am Veranstaltungsort, dem Medya-Volkshaus, eine Bibliothek zu seinen Ehren eröffnet. Wie kam es zu diesem Projekt?

Es ging uns darum, nicht nur einmal im Jahr ein Gedenken für unseren gefallenen Genossen abzuhalten, sondern dessen Liebe für seine Mitmenschen und das Leben sowie dessen Kampfgeist – soweit möglich – in unseren Alltag und unsere Kämpfe einfließen zu lassen. Für uns beginnt das mit Bildung, mit einer Auseinandersetzung mit den aktuellen Verhältnissen und alternativen Modellen. Wir hoffen, dass die Bibliothek Azad Şergeş zu einem Ort wird, an dem wir uns austauschen und bilden, wo das Viertel zusammenkommt und sich offene Politikangebote etablieren. In diesem Raum sind auch Gedanken, Analysen und Gedichte einzelner Gefallener gesammelt.

Mit der Wahl des Veranstaltungsorts wurde bereits ein Zeichen gesetzt. Diese Räumlichkeiten der kurdischen Bewegung sind in der fränkischen Großstadt bereits häufig Opfer von Repression geworden, zuletzt im Februar. Wieso war es Ihnen wichtig, genau dort die Veranstaltung abzuhalten?

Es war für uns schnell klar, dass wir die Bibliothek im Medya-Volkshaus unterbringen wollen, da es dort Räumlichkeiten dafür gibt. Die meisten von uns sind auch genau dort auf ähnlichen Gedenkveranstaltungen mit der kurdischen Bewegung in Kontakt gekommen. Als wir das Gedenken im vergangenen Jahr zum ersten Mal abhalten wollten, wurde uns eine Woche vorher der Veranstaltungsort abgesagt, nachdem der Verfassungsschutz Druck ausgeübt hatte. Damals konnten wir im Medya-Volkshaus unterkommen. So wie der kurdische Verein damals an unserer Seite stand, werden wir auch stets an der Seite unserer Genossen stehen.

Wie geht es nun weiter?

Die Azad-Şergeş-Bibliothek ist eröffnet! Es sind weitere Veranstaltungen geplant, wie ein Sommerfest Mitte September. Genau jetzt ist die Zeit, um zusammenzukommen: Nach dem Motto »Denken und Gehen – Gehen und Denken« und durch unsere gemeinsame Praxis, Seite an Seite auch unsere ideologischen Differenzen beiseite zu legen. Dadurch können wir eine gemeinsame Kraft entfalten, um neue Wege zu beschreiten und den Funken der Veränderung zu entfachen.