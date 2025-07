Lars Penning/dpa

Mit großen Buchstaben machte eine kleine Gruppe von »Fridays for Future«-Aktivisten am Dienstag am Strand von Borkum auf sich aufmerksam. Sie protestierten gegen die Erdgasförderung unweit der Insel. Indes hatte ein Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe Erfolg. Das Verwaltungsgericht Oldenburg stoppte die Verlegung eines Seekabels für die Stromversorgung der neuen Gasförderplattform vorerst. Ob das Projekt dadurch aufgehalten wird? Der Energiekonzern ONE-Dyas, der die Gasbohrungen vornimmt, hat nach eigenen Angaben mit EWE bereits eine Liefervereinbarung unterschrieben. (dpa/AFP/jW)