Der »Große Preis des Deutschen Literaturfonds« geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Katerina Poladjan. Das teilte der Fonds am Donnerstag mit. Die Jury erklärte laut Mitteilung, die Romane der 1971 in Moskau geborenen Poladjan seien »Schatzkästchen«. Anhand einer Figur, eines Gebäudes oder eines Tages blättere sie »die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts in all ihrer Ambiguität« auf. Sie beherrsche verschiedene Tonalitäten, von märchenhaft bis postmodern. Poladjans Bücher wie zuletzt »Goldstrand« (2025) seien eine »Verteidigung der Menschlichkeit, der aktuellen Weltlage zum Trotz«. Der vormalige »Kranichsteiner Literaturpreis« wird jährlich für ein »herausragendes literarisches Gesamtwerk« verliehen. Mit 50.000 Euro Preisgeld ist es einer der höchstdotierten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. (jW)