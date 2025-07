»Verwaiste Wahlkreise«: Besuche im Bundestag sollen weiterhin möglich sein

Soeren Stache/dpa Nicht mehr überall vorhanden - und schon gar nicht in solcher Opulenz: Das einstige Wahlkreisbüro von Annalena Baerbock in Potsdam (21.2.2024)

Berlin. Auch Menschen in Wahlkreisen ohne einen Abgeordneten bekommen weiter die Möglichkeit, den Bundestag mit bezuschussten Reisen zu besuchen. Der Ältestenrat des Parlaments hat dazu am Donnerstag eine Sonderregelung für die laufende Wahlperiode beschlossen. »Wenn es vor Ort keinen Abgeordneten gibt, führt das zu einer Repräsentationslücke, aber sehr konkret auch dazu, dass Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit genommen wird, bezuschusste Informationsfahrten nach Berlin in den deutschen Bundestag zu machen«, sagte dessen Präsidentin Julia Klöckner (CDU) gegenüber dpa. Das gelte insbesondere für Schulklassen.

Jeder Abgeordnete kann über den Besucherdienst pro Jahr 100 Gäste zu einem Plenarbesuch und weitere 100 Gäste zu einem Informationsbesuch in Gruppen mit mindestens zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern einladen. In Wahljahren reduziert sich die Zahl auf jeweils 50 Gäste. Für die Wintermonate von November bis Februar gibt es ein weiteres Kontingent von insgesamt 30 Plätzen. Die Besucher erhalten einen Fahrtkostenzuschuss. Zum Programm gehört auch ein Gespräch mit dem Abgeordneten und ein Gratis-Mittagessen im Besucherrestaurant. Wegen des von der Ampel beschlossenen neuen Wahlrechts, das den Bundestag auf 630 Abgeordnete begrenzt, erhielten in aktuell vier Wahlkreisen die direkt gewählten Bewerber ihr Abgeordnetenmandat nicht. Auch über die Landeslisten kam niemand zum Zug. In diesen Wahlkreisen entfiel also die Möglichkeit solcher bezuschusster Abgeordnetenreisen. (dpa/jW)