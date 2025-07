Andrej Sokolow/dpa Früher war Nvidia vor allem als Hersteller von Grafikkarten bekannt ...

New York. Der Chipkonzern Nvidia hat als erstes Unternehmen die Marke von vier Billionen Dollar beim Börsenwert geknackt. Die Nvidia-Aktie ist auf einem Höhenflug, angetrieben vom Boom rund um Künstliche Intelligenz, berichtete dpa am Mittwoch. Der Kurs zog im frühen New Yorker Handel um bis zu 2,8 Prozent auf 164,42 US-Dollar an. Die Marktkapitalisierung lag damit bei etwas mehr als vier Billionen Dollar.

Nvidias Chipsysteme werden rund um die Welt für das Training von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz verwendet. Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta füllen ganze Rechenzentren damit – aber auch KI-Startups wie die Chat-GPT-Erfinderfirma Open AI setzen darauf. Diese Schlüsselposition ließ das Geschäft von Nvidia in den vergangenen zwei Jahren explosiv wachsen.

Mit dem Börsenrekord festigte Nvidia den Status als wertvollstes Unternehmen. Platz zwei belegt derzeit Microsoft mit einem Börsenwert von 3,75 Billionen Dollar. Die Aktien des Softwareherstellers erklommen mit knapp 505 Dollar am Mittwoch ebenfalls ein Rekordhoch. Apple folgt mit 3,1 Billionen Dollar und damit inzwischen mit deutlichem Abstand auf Rang drei. Ende vergangenen Jahres war der I-Phone-Konzern ebenfalls nah an die Marke von vier Billionen gekommen. (dpa/jW)