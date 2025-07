Miami. Lionel Messi trifft und trifft. Argentiniens Fußballweltmeister führte seinen US-Klub Inter Miami zum fünften Sieg in Serie – und das mit seinem fünften Doppelpack nacheinander. Der 38 Jahre alte Messi baute seinen eigenen Rekord aus, den er erst drei Tage zuvor aufgestellt hatte. Gegen das bis dahin in 15 Partien in Serie ungeschlagene Team von Nashville SC um den Berliner Torschützen Hany Mukhtar (49. Minute) gewann Inter mit 2:1. Mit elf Toren in sechs Spielen stellte Messi zudem den Rekord für die meisten Tore in sechs Spielen nacheinander von Josef Martínez aus dem Jahr 2018 ein. (dpa/jW)