Martin C./Europa Press/imago

In Torre-Pacheco im Süden Spaniens gingen am Sonnabend die zweite Nacht in Folge Rassisten auf die Straße, nachdem drei mutmaßlich nordafrikanische Jugendliche einen 68jährigen Mann verprügelt hatten. Wie die Zeitung La Opinión de Murcia berichtete, hätten mehrere mit Knüppeln bewaffnete Gruppen Jagd auf Menschen gemacht, die sie für Nichtspanier hielten. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Unter der Überschrift »Schiebt sie jetzt ab« wurde zuvor auf Telegram zur »Jagd« auf nordafrikanischstämmige Menschen aufgerufen. (AFP/jW)