Aha. Popstar Ed Sheeran vertraut bei seiner Arbeit dem Urteil seiner Ehefrau. »Cherry kann einen Song vernichten«, erklärte der 34jährige in einem Podcast. Er versuche der Mutter seiner beiden Töchter »Songs nur vorzuspielen, wenn sie gute Laune hat«. Was nicht so recht hierzu passt: Seine Frau habe »einfach einen sehr guten Geschmack und ein gutes Gespür für Dinge«. Nur bei bester Laune? Als Sheeran ihr »Bad Habits« vorspielte, war sie anscheinend recht angetan, wenn auch nicht aus dem Häuschen: »Das solltest du morgen fertig machen.« Hat er getan. Cherry Seaborn und Sheeran sind bereits seit ihrer Schulzeit zusammen. Szenen einer Ehe. (msa)