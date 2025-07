Daniel Cole/REUTERS

Bei einer Razzia des US-Militärs in einer Gärtnerei in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien ist es am Donnerstag zu Zusammenstößen gekommen. Im Zuge der von US-Präsident Donald Trump gestarteten Abschiebepolitik nahmen die Einsatzkräfte mehrere Migranten fest. Dutzende Menschen stellten sich ihnen jedoch in den Weg. Gegen sie wurden Blendgranaten, Rauch und chemische Reizstoffe eingesetzt. Einige Personen berichteten NBC Los Angeles zufolge, dass sie mit Gummi- oder Schaumstoffgeschossen beschossen worden waren.(jW)