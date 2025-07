Nach der Aufregung über ihren Auftritt beim britischen Glastonbury-Festival sind mehrere geplante Auftritte des Grime/Punk-Duos Bob Vylan in Deutschland abgesagt worden. Das bestätigte der Konzertveranstalter FKP Scorpio der dpa am Donnerstag. Bob Vylan hätte als Vorband der US-Band Gogol Bordello unter anderem in Hamburg, Stuttgart und Köln spielen sollen. Die Auftritte seien alle abgesagt worden, so die Veranstalter. Die Band äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Rapper Bobby Vylan hatte das Publikum beim Glastonbury-Festival aufgefordert, nicht nur »Free, free Palestine«, sondern auch »Death, death to the IDF« (Tod den israelischen Streitkräften) zu skandieren. (dpa/jW)