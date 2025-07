Basel. Die deutschen Fußballerinnen stehen im Viertelfinale der Europameisterschaft. Nach dem eigenen 2:1 (0:1)-Erfolg über Dänemark sorgte Schwedens 3:0 (1:0) gegen Polen dafür, dass die DFB-Auswahl den Einzug in die K.-o.-Phase sicher hat. In der Gruppe C stehen Deutschland und Schweden nach zwei Spielen bei sechs Zählern und spielen am Sonnabend (21.00 Uhr) im direkten Duell um den Gruppensieg. Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Christian Wück hatte in Basel nach einem 0:1-Rückstand dank der Tore von Sjoeke Nüsken (56./Foulelfmeter) und Lea Schüller (66.) gewonnen. (dpa/jW)