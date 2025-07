In Italien muss die Post zwei neue Sonderbriefmarken mit Motiven aus Südtirol aus dem Verkehr ziehen, weil darauf der deutsche Text fehlt. Der Verkauf wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt, wie das Wirtschaftsministerium in Rom mitteilte. Die beiden Marken zeigen zwei Gebirgszüge in den Dolomiten, den Gruppo del Catinaccio (Rosengarten) und den Gruppo del Latemar (Latemar). Allerdings fehlen darauf die deutschen Namen, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. In Südtirol ist die Mehrheit der Bevölkerung deutschsprachig. (dpa/jW)