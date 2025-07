»Medien. Macht. Meinung: Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit«. Mit Renate Dillmann. Vortrag und Diskussion darüber, wie die Medien die öffentliche Wahrnehmung von Konflikten und Kriegen beeinflussen und wie u. a. nationale Feindbilder zur Herstellung von Kriegstüchtigkeit beitragen. Mittwoch, 16.7.19 Uhr. Ort: Uni Freiburg, Platz der Universität 3, KG I, Raum HS 3043. Veranstalter: Gruppe Gesellschaftskritik Freiburg

»Null Jahre – Zeichnen für Gerechtigkeit«. Ausstellungseröffnung mit Konzert. Die Ausstellung macht sichtbar, was oft im Verborgenen bleibt: Menschen, die aus Not heraus Boote oder Fahrzeuge steuern, um sich und andere in Sicherheit zu bringen, werden in der EU als »Schmuggler:innen« verfolgt – mit teils absurden Haftstrafen von bis zu 300 Jahren. Freitag, 18. Juli, 19 Uhr. Ort: FMP1, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Muenzenberg-Forum

»Der Schatten im Schatten«. Buchvorstellung mit der Autorin ­Beatrice Altman-Schevitz. Die ­Lebensgeschichte zweier US-Amerikaner, die im »Kalten Krieg« einen Beitrag leisten wollten, den heißen Krieg zu verhindern, und zugleich den sozialistischen Aufbau im Osten Deutschlands zu stärken. Dienstag, 22.07., 18:30 Uhr. Ort: Haus mit der Roten Fahne, Tulbeckstr. 4 f, München. Veranstalter: Verlag und Druckerei Das Freie Buch