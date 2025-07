Beim diesjährigen Festival in Cannes im Mai erfreute deutsches Kino: Eine der wichtigsten Auszeichnungen ging an den Spielfilm »In die Sonne schauen«. Der Erfolg könnte sich im August beim 78. Filmfestival von Locarno fortsetzen. Hier konkurrieren gleich fünf deutsche oder mit deutschem Engagement entstandene Beiträge um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis des Festivals. Durchaus bemerkenswert, dass fast ein Drittel der 17 im internationalen Wettbewerb gezeigten Filme aus Deutschland kommt oder von deutschen Produzenten (mit-)realisiert wurde. Hoffen kann beispielsweise Regisseur Julian Radlmaier (»Blutsauger«) mit seinem Spielfilm »Sehnsucht in Sangerhausen«. Das 78. Internationale Filmfestival findet vom 6. bis 16. August in Locarno statt, dem bekannten Schweizer Urlaubsort am Lago Maggiore. Gezeigt werden in verschiedenen Sektionen und Wettbewerben 221 Kurz-, Spiel- und Dokumentar- und Experimentalfilme. (dpa/jW)