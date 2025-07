Dudenhofen. Die deutschen Meisterschaften im Bahnradsport im rheinland-pfälzischen Dudenhofen sind am Sonntag nach einem schweren Unfall abgebrochen worden. Im Keirin-Halbfinale am letzten Wettkampftag stürzten lokalen Medien zufolge zwei Fahrer mit rund 60 Kilometern pro Stunde über die Umrandung in die Zuschauerränge. Es gab mehrere Schwerverletzte, zwei Besucher mussten mit Helikoptern in Krankenhäuser gebracht werden. (sid/jW)