London. Laura Siegemund hat ihren Erfolgslauf in Wimbledon fortgesetzt und das Viertelfinale erreicht. Die 37jährige besiegte am Sonntag die Argentinierin Solana Sierra nach zweimaliger Regenunterbrechung mit der abgezockten Vorstellung 6:3, 6:2 und zog zum zweiten Mal in ihrer Karriere bei einem Grand Slam in die Runde der besten acht ein. Im Achtelfinale trifft Siegemund am Dienstag auf die belarussische Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. (sid/jW)