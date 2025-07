München. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn hat am Sonntag mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien auf ihr EM-Aus reagiert. »Fußball, du lässt einen fliegen und manchmal auch ganz tief fallen«, schrieb die 26jährige, die im ersten Turnierspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Polen (2:0) eine Innenbandverletzung im linken Knie erlitten hatte. Die Verteidigerin von Bayern München beschrieb in ihrer ersten öffentlichen Reaktion auf die Verletzung ihre Achterbahnfahrt der Gefühle: »So viel investiert, so groß geträumt. Und dann zerfällt alles in Minuten.« Das deutsche Team trifft am Dienstag auf Dänemark. (sid/jW)