Houston. Die mexikanische Fußballnationalmannschaft hat zum zehnten Mal den Gold Cup gewonnen und ihren Titel von 2023 verteidigt. Das Team von Trainer Javier Aguirre setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in Houston im US-Bundesstaat Texas vor knapp 71.000 Zuschauern im Endspiel des Kontinentalturniers mit 2:1 gegen die USA durch. Die USA gingen durch einen Kopfballtreffer von Chris Richards in der 4. Minute in Führung. Raúl Jiménez glich in der 27. Minute aus. Edson Álvarez erzielte in der 77. Minute per Kopfball nach einem Freistoß das Siegtor. (dpa/jW)