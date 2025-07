Patrick Keely/via REUTERS

Nach einem Hochwasser mit vermutlich 80 Todesopfern und 40 Vermissten im US-Bundesstaat Texas hat der Wetterdienst am Montag erneut vor Starkregen gewarnt. Am Freitag morgen war es in einem Urlaubsgebiet zu Gewittern und plötzlichen Sturzfluten gekommen. Viele Kinder und Erwachsene, die am Ufer des Flusses Guadelupe gecampt hatten, ertranken. Besonders schwer traf es ein Ferienlager für Mädchen, in dem allein 27 Todesopfer zu beklagen waren. Der Regierung in Washington wird vorgeworfen, dass sie zuvor Hunderte Meteorologen entlassen hatte. (dpa/AFP/jW)