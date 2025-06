Johannes P. Christo/Reuters Eine atomwaffenfähige F-35 der Australischen Luftwaffe auf einer Flugshow in Indonesien (Kuta, 18.9.2024)

Moskau. Russland hat die erklärte Bereitschaft Estlands kritisiert, atomwaffenfähige Militärjets von NATO-Verbündeten aufzunehmen. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag in Moskau, ein solcher Schritt wäre eine offensichtliche Bedrohung für Russland. »Natürlich wäre das eine unmittelbare Gefahr.« Es handele sich gleichwohl um einen der vielen »absurden Gedanken«, die von Politikern in der baltischen Region mit Estland, Lettland und Litauen geäußert würden. Peskow fügte mit Blick auf mögliche bilaterale Auswirkungen hinzu, Russland habe »praktisch keine Beziehungen zu den baltischen Republiken«. Daher sei es sehr schwierig, die Beziehungen noch zu verschlechtern.

Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur hatte am Donnerstag der Agentur Postimees gesagt, sein Land sei im Bedarfsfall bereit, atomwaffenfähige Jets aufzunehmen. »Wenn einige von ihnen, unabhängig von ihrem Herkunftsland, die Fähigkeit haben, Atomwaffen zu tragen, hat das keinen Einfluss auf unsere Haltung zur Aufnahme von F-35-Jets«, hatte er gesagt. Zuvor hatte das NATO-Mitglied Großbritannien angekündigt, mindestens zwölf der US-amerikanischen F-35A-Jets zu kaufen, um sich an den luftgestützten Nukleareinsätzen der NATO beteiligen zu können. Die Flugzeuge können Atomwaffen tragen. (Reuters/jW)