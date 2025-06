Lea Albert/dpa Das Neun-Euro-Ticket gab den Anschub. Seitdem ist das Protestcamp auf Sylt schon fast eine feste Einrichtung (Tinnum, 22.7.2024)

Westerland. Unter dem Titel »Capitalism kills. Protestcamp für ein solidarisches Miteinander – gegen Rassismus, Klassismus und die Aushöhlung aller Sozialstaaten!« wollen in diesem Sommer wieder Menschen aus ganz Deutschland auf Sylt in einem Protestcamp ihre Zelte aufschlagen. Das Camp startet offiziell am 28. Juli und endet am 17. August – verantwortlich ist die Gruppe »Aktion Sylt«, sagte eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland der dpa.

Für die Versammlung gelten demnach mehrere Auflagen. Maximal 300 Menschen dürfen auf der sogenannten Festwiese in Tinnum nahe dem Sylter Flughafen zelten. Sogenannte Ordner müssen durch weiße Armbinden oder Warnwesten erkennbar sein. »Schilder, Handzettel, Fahnen, Plakate und Transparente, deren Inhalt gegen die Strafbestimmungen oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, dürfen nicht mitgeführt werden«, teilte die Behörde mit. Mögliche Kundgebungen müssen die Campteilnehmer demnach anmelden und mit dem Ordnungsamt und dem Polizeirevier auf der Insel absprechen.

Pinkeln nur in Dixi-Klos

Je 15 Menschen ist laut Kreis eine Chemietoilette bereitzustellen – das wären 20 Dixi-Klos, wenn die maximale Teilnehmerzahl im Camp erreicht ist. Die Zahl der Klos müsse bei Bedarf tagesaktuell aufgestockt werden, teilte die Sprecherin mit. »Das Verrichten der Notdurft außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen ist verboten.« Zudem müssen sich die Punks selbst um die Müllentsorgung sowie die Versorgung mit Wasser und Strom kümmern. Offenes Feuer, Grillen und Pyrotechnik sind auf dem Versammlungsgelände verboten.

Anreisen dürfen die Teilnehmer bereits am 27. Juli – der Abfall auf der Wiese muss demnach spätestens am 18. und 19. August entsorgt werden. Die Kooperationsgespräche zwischen dem Anmelder, der Gemeinde Sylt, der Polizei und der Versammlungsbehörde seien zuletzt kooperativ verlaufen, sagte die Kreissprecherin. Anfragen der dpa ließen die Mitglieder der »Aktion Sylt« unbeantwortet. Auf Instagram werben sie seit rund zwei Wochen für die Teilnahme am Camp. Geplant sind demnach wieder Workshops, Diskussionen und Konzerte.

Antikapitalismus reloaded

Es ist der vierte Sommer, in dem Punks aus ganz Deutschland ihre Zelte auf der Urlaubsinsel aufschlagen, auch um auf diese Weise Kritik am Kapitalismus auf der Insel der Reichen und Schönen zu üben. Mit dem Neun-Euro-Ticket waren im Sommer 2022 zahlreiche Punks aus ganz Deutschland nach Sylt gereist und hatten unter anderem mit ihrem Protestcamp bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals campierten rund 100 Punks in Zelten vor dem Rathaus in Westerland. Auf der Wiese außerhalb des touristischen Zentrums hatten die Punks auch im vergangenen Jahr gecampt. (dpa/jW)