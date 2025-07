Die Scala in Mailand – eines der berühmtesten Opernhäuser der Welt – verschärft die Kleiderordnung: Mit kurzen Hosen, Flipflops oder Tanktops ist künftig kein Einlass mehr. In den vergangenen Jahren hatte das Teatro alla Scala auch Besucher eingelassen, die gekleidet waren wie Touristen. Damit soll jetzt Schluss sein. In einer Mitteilung auf der Website der Scala heißt es nun: »Die Direktion bittet das Publikum, eine Kleidung zu wählen, die dem Anstand des Theaters entspricht und die das Theater selbst und die anderen Zuschauer respektiert.« Andernfalls werde das Personal von seinem Recht Gebrauch machen, den Eintritt zu verweigern. Dann soll es auch kein Geld zurück geben. Zugleich hieß es aus dem Opernhaus, dass es in der Scala auch weiterhin keine Pflicht zum Tragen von Abendgarderobe und auch keinen Krawattenzwang gebe. (dpa/jW)