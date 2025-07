Roberto Pfeil/dpa

Wenn Menschen, die den traditionellen Geschlechterbildern nicht entsprechen, ihre Rechte einfordern, ist das für Bundeskanzler Friedrich Merz kein Grund, Solidarität zu zeigen. Er hatte in der vergangenen Woche mehr als deutlich gemacht, dass er das Hissen der Regenbogenflagge vor dem deutschen Parlament verabscheut: »Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt.« In Köln zog am Sonntag die bundesweit größte Demonstration zum Christopher Street Day durch die Straßen, viele der 60.000 Teilnehmer protestierten gegen derartige Diffamierungen und zunehmende Queerfeindlichkeit. (jW)