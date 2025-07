Unter den Einsender­innen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Die Verfolgung und ­Ermordung Jean Paul Marats« von Peter Weiss, erschienen in der Edition Suhrkamp.

Das Buch »Partei der Extreme. Die Republikaner. Über die Implosion des amerikanischen Konservativismus« von Torben Lütje, erschienen im Transcript Verlag, haben gewonnen: Katerina Neureiterova aus Achen und Gerhart Markgraf aus Angermünde.