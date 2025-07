Die Schauspielerin Anita Kupsch ist gestorben. Sie starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren, wie ihr Ehemann am Freitag bestätigte. Kupsch spielte jahrzehntelang Theater und wurde etwa in der ARD-Vorabendserie »Praxis Bülowbogen« (1987–1996) als Arzthelferin Gabi Köhler dem Fernsehpublikum bekannt. Geboren wurde Kupsch 1940 in Berlin. Als Mädchen tanzte sie im Kinderballett. Später lernte sie den Beruf der Visagistin, begann jedoch in den 1960ern eine Schauspielkarriere. Sie war zeitweise eine der meistbeschäftigten Darstellerinnen der BRD. So war Kupsch etwa in »Okay S. I. R.«, »Ein Mann will nach oben« mit Harald Juhnke und »Anitas Welt« zu sehen. (dpa/jW)