Der US-Schauspieler Michael Madsen ist tot. Sein Manager Ron Smith bestätigte dem Sender NBC, dass der Schauspieler am Donnerstag morgen an einem Herzstillstand starb. Madsen wurde 67 Jahre alt. US-Medien zufolge fanden ihn Einsatzkräfte in seinem Haus in Malibu bei Los Angeles. Madsen wurde vor allem durch seine Rollen in Filmen von Regisseur Quentin Tarantino berühmt. In »Reservoir Dogs« spielte er einen sadistischen Dieb, in »Kill Bill – Vol. 2« einen abgehalfterten Auftragskiller. Auch in »The Hateful Eight« und »Once Upon a Time in Hollywood« war er zu sehen. Der in den 1980er Jahren bekanntgewordene Schauspieler war in über 300 Produktionen zu sehen, darunter »Thelma & Louise«, »Donnie Brasco«, »Species«, »Free Willy« und »Sin City«. In einem Interview 2018 sagte Madsen über sein Image: »Ich glaube, ich war glaubwürdiger, als ich hätte sein sollen. Die Leute fürchten mich wirklich.« (dpa/jW)