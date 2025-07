Der Eintritt in die historischen Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bleibt kostenfrei – also auch für Park Sanssouci in Potsdam. Die Landeshauptstadt beendet ihre finanzielle Beteiligung an der Pflege, doch dafür springt das Land Brandenburg ein. Die Stadtverordnetenversammlung hatte am Mittwoch abend über die vorzeitige Kündigung der bis 2028 laufenden Vereinbarung entschieden, um ab 2026 jährlich 800.000 Euro einzusparen. Damit hätte für die Parks möglicherweise bald Eintritt gezahlt werden müssen. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte zur Kostenübernahme durch das Land: »Das machen wir, damit wir die Gärten und Parks so an künftige Generationen weiterreichen können, wie wir sie von Lenné und Pückler übernommen haben.« (dpa/jW)