Stefanos Rapanis/REUTERS

Nahe der Stadt Ierapetra im Südosten der griechischen Insel Kreta ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Drei Dörfer, Hotels und Pensionen mussten evakuiert werden. Wie der griechische Rundfunk ERT News berichtete, sind Schätzungen zufolge rund 5.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Flammen näherten sich in der Nacht zum Donnerstag teils bis auf wenige Meter Häusern. Am Morgen wurden zehn Löschhubschrauber gegen die Flammen eingesetzt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Starke Winde könnten den Brand erneut anheizen. (dpa/jW)